Последнее обновление: 27.11.2021 10:32

ВОЗ назвала «Омикроном» новый штамм коронавируса из ЮАР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита - "Омикрон".

"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", он назван "Омикрон", - говорится в сообщении международной организации, опубликованном в пятницу, передает Интерфакс.

В нем отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность". В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

Согласно данным организации, впервые штамм B.1.1.529 выявили в ЮАР 24 ноября 2021 года. Ранее сообщалось, что вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема". В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача - определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от коронавируса.

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