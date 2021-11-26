В мире число заражений коронавирусом превысило 260,36 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 260360527 (+635533 сутки) по данным Worldometer на 9:57 26 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5200322 (+8479) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19839148 (+144545) человек, из них 82679 (+391) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 235321057 (+482509) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48999737 (+27187) случаями заражения, Индия – 34555431 (+10549), Бразилия – 22055608 (+12191), Великобритания – 10021497 (+47240) и Россия – 9468189 (+33796). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 76132, Великобритания – 47240, Россия – 33796, Франция – 33464, Польша – 28128. Беларусь (1674) – на 45 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 798551, Бразилия – 613697, Индия – 467468, Мексика – 293186 и Россия – 269057. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1238, Украина – 628, Польша – 497, Индия – 488, Мексика – 336. Беларусь – на 54 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 646743 случая заражения коронавирусом и 5010 смертей.