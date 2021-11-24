В мире число заражений коронавирусом превысило 259,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 259051318 (+610243 сутки) по данным Worldometer на 8:31 24 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5183601 (+8754) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19467067 (+113849) человек, из них 81759 (+1223) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 234400650 (+487640) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48835216 (+86016) случаями заражения, Индия – 34535763 (+9283), Бразилия – 22038731 (+18861), Великобритания – 9932408 (+42484) и Россия – 9400835 (+33996). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 86016, Германия – 54268, Великобритания – 42484, Россия – 33996, Франция – 30454. Беларусь (1453) – на 47 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 796319, Бразилия – 613240, Индия – 466584, Мексика – 292524 и Россия – 266579. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1243, США – 1237, Украина – 720, Индия – 437, Бразилия – 398. Беларусь – на 54 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 643372 случая заражения коронавирусом и 4979 смертей.