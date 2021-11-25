Власти Польши снизят налоги ради смягчения последствий инфляции

Власти Польши разработали программу снижения налогов, чтобы смягчить последствия инфляции, заявил на пресс-конференции в четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы предлагаем большую программу снижения налогов, чтобы смягчить последствия инфляции», - сказал он, подчеркнув, что программа начнет работать уже в конце декабря - начале января. По его словам, общий объем пакета составляет 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов), передает ТАСС.

Программа включает, в частности, снижение цен на топливо и налоговых ставок на электроэнергию. «Топливо будет освобождено от налога на розничную продажу», - указал он. «НДС на газ снижается с 32% до 8%», - информировал премьер.

«Инфляция в странах Европы - последствие пандемии», - сказал Моравецкий, подчеркнув, что это не единственная причина. По его словам, другая причина - значительное удорожание энергии.

В сентябре, согласно методике расчетов ЕС, среднегодовой рост цен в республике составил 5,6%, а в октябре - 6,4%. Инфляция, рассчитанная Центральным статистическим управлением Польши на основании индекса потребительских цен, достигла 6,8%, продемонстрировав рост на уровне 0,8 процентного пункта.