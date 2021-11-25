Казахстан с 2022 года вводит налог на деятельность иностранных интернет-компаний

Иностранные интернет-компании, реализующие свои товары и услуги на территории Казахстана, с будущего года обязаны будут выплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующее положение содержится в одобренных в четверг Сенатом (верхняя палата) парламента республики изменениях и дополнениях в кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

«В Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями ("налог на Google"), предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан», - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Сената, передает ТАСС.

Из него также следует, что в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие «Мерчент ID» - уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.

Кроме того, предполагается предусмотреть обязанность банков второго уровня (все банки, кроме Национального банка Республики Казахстан) и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по «Мерчент ID».

«Данное нововведение по обложению НДС товаров, реализованных через интернет, принято по опыту внедрения подобного налога развитыми странами. В целом внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для казахстанских и зарубежных компаний», - отмечается в заключении комитета. Ранее директор департамента крупных налогоплательщиков комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ануар Сулейменов пояснял, что в рамках налога на добавленную стоимость оплата будет производиться по ставке 12%.