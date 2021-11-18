Главы МИД G7 призывали власти Беларуси прекратить эксплуатацию мигрантов на границе

Главы МИД Группы семи (G7) обвинили режим Лукашенко в организации миграционного кризиса на границах со странами ЕС и призвали немедленно прекратить эксплуатацию мигрантов.

Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг утром МИД председательствующей в G7 Великобритании, передает ТАСС.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных штатов Америки, а также верховный представитель Европейского союза осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей, - говорится в документе. - <...> Мы призываем режим немедленно прекратить агрессивную кампанию эксплуатации, чтобы не допустить новых смертей и страданий. Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи".

Страны "семерки" также выразили солидарность с Латвией, Литвой и Польшей, которые "стали целями провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики".

Главы внешнеполитических ведомств также заявили, что продолжат "работать над тем, чтобы призвать к ответу виновных, а также поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси".

"Действия белорусского режима являются попыткой отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения нормами международного права, основополагающими правами и свободами человека, включая права граждан самой страны", - добавили министры.