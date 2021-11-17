ЕС хочет ограничить доступ на свой рынок товаров, связанных с вырубкой лесов

Европейская комиссия представила в среду правила, направленные на ограничение импорта товаров в Евросоюз, способствующих вырубке и уничтожению лесов.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Предложенные новые правила будут гарантировать, что продукты, которые граждане Евросоюза покупают, используют и потребляют на рынке ЕС, не способствуют глобальному обезлесению и уничтожению лесов.

Комиссия предлагает потребовать от компаний доказательства, что их глобальные цепочки снабжения не способствуют уничтожению лесов.

Основным "двигателем" обезлесения является расширение сельского хозяйства, связанное с такими товарами, как соя, говядина, пальмовое масло, древесина, какао и кофе, а также некоторыми производными продуктами.

Регламент устанавливает обязательные правила комплексной проверки для компаний, желающих продавать эти товары на рынке ЕС, с целью обеспечения того, чтобы на рынок ЕС допускались только не связанные с вырубками и легальные продукты.

Комиссия будет использовать систему сравнительного анализа для оценки стран и их уровня риска обезлесения вследствие производства продуктов, подпадающих под действие этого постановления.

Ожидается, что поощрение потребления продуктов, не приводящих к уничтожению лесов, и уменьшению влияния ЕС на глобальную вырубку лесов позволят уменьшить выбросы парниковых газов и потерю биоразнообразия.