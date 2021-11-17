Крупные ретейлеры приостанавливают поставки обуви в Беларусь

Компании Nike, Kari, Lamoda, "Детский мир" заявили о приостановке поставок обуви в Беларусь из-за проблем с 1 ноября с ввозом маркированных товаров.

Об этом говорится в письме Совмину РБ от имени ретейлеров, сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

В тексте письма отмечается, что с 1 ноября при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров информация о маркировке должна передаваться до начала их транспортировки по территории страны. При неоднократных попытках подать в систему маркировки "Электронный знак" информацию о нанесенных на обувь средствах идентификации российского образца в системе выдаются ошибки, препятствующие вводу товара в оборот.

"Проблема с вводом в оборот средств идентификации российского образца носит массовый характер, вследствие чего компании Lamoda, "Детский мир", "Спортмастер", Kari, Nike под риском быть привлеченными к административной ответственности за нарушение требований законодательства о маркировке товаров (ст. 13.24 КоАП Республики Беларусь) вынуждены приостановить поставку обувных товаров в Республику Беларусь, а равно и экспорт в Российскую Федерацию, поскольку в настоящий момент не обеспечивается надлежащий информационный обмен между национальными системами маркировки", - говорится в тексте сообщения.

Ретейлеры выражают просьбу "инициировать мероприятия не только на национальном, но и на межгосударственном уровне, которые позволят решить имеющиеся проблемы, связанные с информационным обменом между национальными системами маркировки Республики Беларусь и Российской Федерации и вводом в оборот средств идентификации российского образца", заключается в документе.

Ранее руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости АКОРТ Анна Орлова сообщала ТАСС, что проблема с ввозом маркированных товаров в Белоруссию, возникшая 1 ноября, разрешилась 5 ноября.