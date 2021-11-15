Россия не планирует сокращать прокачку газа через Беларусь

Слова президента РФ Владимира Путина о транзите газа через Беларусь не означают, что Москва может сократить поставки через эту страну после ввода "Северного потока - 2".

Об заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин выразил надежду на то, что Беларусь не перекроет транзит российского газа в страны ЕС. Он заметил, что это не только нанесло бы большой ущерб энергетическому сектору Европы, но и не способствовало бы развитию отношений России с Белоруссией как с транзитной страной.

Представителю Кремля задали вопрос, означают ли слова Путина, что РФ может сократить прокачку газа через Беларусь после ввода "Северного потока - 2". "Нет, не означает", - подчеркнул Песков в ответ, передает ТАСС.

Его также попросили уточнить, удалось ли президенту РФ обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко его резонансные высказывания, в том числе насчет возможности перекрыть транзит газа в страны ЕС, и поддерживает ли Москва такую риторику. Представитель Кремля в свою очередь указал на слова Путина о том, что Беларусь является суверенным государством и он допускает возможность эмоциональных решений со стороны Лукашенко.