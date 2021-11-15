В мире число заражений коронавирусом превысило 254,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 254027998 (+328762 сутки) по данным Worldometer на 6:43 15 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5115157 (+3881) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19230285 (+56836) человек, из них 77491 (-84) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 229682556 (+268045) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47916190 (+24193) случаями заражения, Индия – 34437307 (-), Бразилия – 21957967 (+4129), Великобритания – 9561099 (+36517) и Россия – 9070674 (+38823). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 38823, Великобритания – 36517, Германия – 29048, США – 24193, Турция – 21624. Беларусь (1886) – на 34 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 783565, Бразилия – 611318, Индия – 463530, Мексика – 291089 и Россия – 255386. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1219, Украина – 403, Филиппины – 309, Румыния – 233, Мексика – 217. Беларусь – на 45 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 627478 случаев заражения коронавирусом и 4848 смертей.