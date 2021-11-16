В мире число заражений коронавирусом превысило 254,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 254578620 (+550622 сутки) по данным Worldometer на 6:44 16 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5121753 (+6596) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19303771 (+73486) человек, из них 77608 (+117) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 230153096 (+470540) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48072898 (+70823) случаями заражения, Индия – 34437307 (-), Бразилия – 21960766 (+2799), Великобритания – 9600369 (+39705) и Россия – 9109094 (+38420). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 70823, Великобритания – 39705, Россия – 38420, Германия – 30483, Турция – 23852. Беларусь (1793) – на 37 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 784779, Бразилия – 611384, Индия – 463655, Мексика – 291147 и Россия – 256597. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1211, США – 467, Украина – 442, Венгрия – 304, Болгария – 276. Беларусь – на 49 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 629271 случай заражения коронавирусом и 4861 смерть.