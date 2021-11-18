В мире число заражений коронавирусом превысило 255,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 255729531 (+632303 сутки) по данным Worldometer на 6:49 18 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5138897 (+9091) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19471224 (+113397) человека, из них 78740 (+649) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 231119410 (+509815) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48287925 (+104702) случаями заражения, Индия – 344878517 (+11919), Бразилия – 21977661 (+11977), Великобритания – 9675058 (+38263) и Россия – 9182538 (+36626). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 104702, Германия – 60753, Великобритания – 38263, Россия – 36626, Польша – 24239. Беларусь (1862) – на 43 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 787984, Бразилия – 611898, Индия – 464623, Мексика – 291241 и Россия – 259084. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1416, Россия – 1247, Украина – 769, Индия – 470, Польша – 463. Беларусь – на 52 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 632887 случаев заражения коронавирусом и 4888 смертей.