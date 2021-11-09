В мире число заражений коронавирусом превысило 251,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 251557345 (+518571 сутки) по данным Worldometer на 5:52 10 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5079782 (+8736) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18721901 (+69555) человек, из них 76481 (+95) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 227755662 (+440280) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47536536 (+72358) случаями заражения, Индия – 34386786 (+12331), Бразилия – 21897025 (+10948), Великобритания – 9366676 (+33117) и Россия – 8873655 (+39160). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 72358, Россия – 39160, Великобритания – 33117, Германия – 28986, Турция – 28662. Беларусь (1905) – на 38 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 778316, Бразилия – 609816, Индия – 461827, Мексика – 289811 и Россия – 249215. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1339, Россия – 1211, Украина – 833, Индия – 480, Румыния – 462. Беларусь – на 52 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 617719 случаев заражения коронавирусом и 4773 смерти.