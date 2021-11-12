Turkish Airlines и Emirates не будут возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания Turkish Airlines обещала не брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом сообщил в четверг в Twitter представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох, передает ТАСС.

"Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами", - информировал он, поблагодарив всех, кто участвовал в переговорах.

Аналогичное решение приняло и руководство авиакомпании Emirates. При этом, и Turkish Airlines и Emirates ограничат свое сотрудничество с Белавиа, сообщает польское издание PAP.

«Turkish Airlines сегодня объявит о запрете продажи билетов гражданам-нерегулярным мигрантам, в том числе из Ирака и Сирии, на рейсы в Беларусь. Также они решили ограничить сотрудничество с беларусской авиакомпанией «Белавиа». Подобные действия касаются и авиакомпании Emirates», — цитирует PAP высокопоставленного дипломата ЕС.