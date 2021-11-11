Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе

Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание, темой которого станет миграционный кризис на границе Польши и Беларуси.

Эта встреча, как сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические круги, пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с тревогой следит за ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши и полагает, что "подобные ситуации не должны использоваться в политических целях или становиться причиной напряженности в отношениях между государствами", заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш вновь подчеркнул важность обеспечения того, чтобы вопросы миграции и беженцев решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом, сказал Дюжаррик журналистам, передает DW.

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.