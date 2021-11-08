Россия отменит пошлины на мясо, чтобы притормозить инфляцию

Российские власти решили отступить от доктрины продовольственного самобеспечения на фоне ускорения инфляции, масштабы которой в этом году вошли в топ-3 рекордных за последние 15 лет.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают отмену пошлин на ввоз в Россию свинины и говядины, чтобы дешевым иностранным мясом «сбить температуру» на рынке, страдающем от роста издержек и снижения производства.

Сейчас за импорт свинины таможня собирает пошлину в размере 25%. По говядине ставка достигает 50%, если импорт превышает квоту (40 тысяч тонн свежего мяса и 530 тысяч - замороженного). Внутри этого объема пошлина существенного ниже - 15%.

По словам источников «Ведомостей», правительство обсуждает возможность разрешить импортерам ввезти без пошлин в следующем году 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины. Ставку таможенного сбора «обнулят» при условии, что мясо достанется российским переработчикам, которые начали массово повышать отпускные цены вслед за ростом цен на сырье.

В начале ноября уведомления о новых ценах - на 7-20% выше предыдущих - поступили в розничные сети от десятка крупнейших мясокомбинатов, включая «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский», сообщает finanz.ru/

Под повышение попали колбасы, сосиски и полуфабрикаты, причем сильнее всего должны были подорожать готовые изделия: например, биточки - на 10%, шницель куриный - до 18%, тефтели и котлеты из курицы - до 10%, фарш - до 12%; салями - на 10%.

Это сулит дальнейший разгон продовольственной инфляции, которая уже находится на максимуме с декабря 2015 года - 10,9%, по оценке Минэкономразвития на 1 ноября.

Ввоз импортного мяса «станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», объясняет один из участников совещаний в Минсельхозе и МЭР.

Нарастить собственное производство свинины помешали вспышки африканской чумы свиней и жаркое лето: ожидалось, что оно будет на 5% выше, чем в 2020 году, но в итоге окажется на том же уровне - 4,3 миллиона тонн, говорит генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

При этом спрос растет, продолжает он: предвыборные выплаты, доставшиеся пенсионерам, семьям с детьми и силовикам, люди использовали, чтобы наесться вдоволь, и потратили 700 млрд рублей преимущественно на продукты питания.

Обнуление пошлин облегчит положение мясопереработчиков, для которых цены на свинину за год выросли на 18%, а на говядину на 9,5%.

Впрочем, на рынке присутствует еще и говядина из Беларуси - на нее приходится около трети импорта, и под пошлины она не попадает, напоминают аналитики Центра экономического прогнозирования ГПБ.

«В целом отмена ограничений на ввоз - одна из наиболее популярных мер регулирования внутренней инфляции в странах мира в период пандемии. В разгар первой волны заболевания даже европейские страны, рынки которых традиционно наиболее закрыты от импортного продовольствия, отменяли действие ограничений. В России подобные меры планировались в отношении ввоза сахара, но к увеличению закупок на внешнем рынке это не привело (с мая по август было ввезено всего 62 тысячи тонн)», - отмечают в ГПБ.