Последнее обновление: 08.11.2021 11:47

ЦБ Китая осуществил вливания ликвидности в экономику в объеме $15,6 млрд

Народный банк Китая в понедельник осуществил вливания ликвидности в национальную экономику на сумму 100 млрд юаней (около 15,6 млрд долларов по текущему курсу).

Средства были добавлены через операции семидневного обратного репо по ставке 2,2%, передает ТАСС со ссылкой на китайского регулятора.

Согласно заявлению банка, меры направлены на «поддержание ликвидности в экономике страны на разумном и достаточном уровне».

В июле Народный банк Китая заявил, что в 2021 году он продолжит проводить взвешенную денежно-кредитную политику, сохраняя при этом ликвидность на разумном и достаточном уровне.



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