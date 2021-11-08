ЦБ Китая осуществил вливания ликвидности в экономику в объеме $15,6 млрд

Народный банк Китая в понедельник осуществил вливания ликвидности в национальную экономику на сумму 100 млрд юаней (около 15,6 млрд долларов по текущему курсу).

Средства были добавлены через операции семидневного обратного репо по ставке 2,2%, передает ТАСС со ссылкой на китайского регулятора.

Согласно заявлению банка, меры направлены на «поддержание ликвидности в экономике страны на разумном и достаточном уровне».

В июле Народный банк Китая заявил, что в 2021 году он продолжит проводить взвешенную денежно-кредитную политику, сохраняя при этом ликвидность на разумном и достаточном уровне.