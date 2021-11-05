Последнее обновление: 05.11.2021 13:17

Лукашенко: Могилевхимволокну пора уже самим вставать на ноги

Лукашенко пообещал и дальше оказывать предприятию «Могилевхимволокно», но полагает, что завода пора уже самому вставать на ноги.

"Будем помогать, но пора уже и вам самим вставать на ноги. Должно и "химволокно" работать. Завод искусственного волокна вы снесли, но это была моя команда: стройте там жилье. А вот "химволокно" надо закручивать как следует, и они начинают уже работать", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

По его словам, на предприятии необходимо полностью обновить производство, проекты уже есть.

"Как бы ни было трудно, надо в этом направлении двигаться. Я скоро буду там. Это бренд Могилева, от этого никуда не денешься. Но, конечно, надо стараться, чтобы производство было как можно (экологически – ред.) чище", - заключил пенсионер.



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