Последнее обновление: 04.11.2021 08:57

Беларусь на 3 месяца продлила запрет на экспорт гречки

Совмин Беларуси постановлением №623 от 2 ноября 2021 года продлил на 3 месяца запрет на экспорт гречки из страны.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) … за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС…», - говорится в документе.

Запрет распространяется на крупу грубого помола из гречихи (1103 19 900 9), гречневое зерно обрушенное (1104 29 300 0), готовые пищевые продукты из гречки (1904 90 800 0).



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