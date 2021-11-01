Страны G20 поддержали предложение ОЭСР о введении глобального корпоративного налога в 15%

Лидеры стран Группы двадцати (G20) поддержали предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%.

Об этом говорится в распространенной в воскресенье декларации по итогам саммита G20 в Риме, передает ТАСС.

В документе называют такую инициативу ОЭСР «историческим достижением, с помощью которого» государства G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения». Лидеры стран «двадцатки» также призвали ОЭСР оперативно разработать соответствующие типовые нормы и многосторонние инструменты, чтобы новые правила по налогообложению вступили в силу по всему миру в 2023 году.

ОЭСР сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023 году. Налог коснется таких гигантов, как Apple, Google, Microsoft, а также фармацевтических компаний Pfizer и Johnson & Johnson.

Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.

Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний. Принципиальное соглашение было достигнуто на заседании профильных министров в Венеции в июле, а затем закреплено на совместном заседании министров финансов и глав Центробанков в октябре в Вашингтоне.