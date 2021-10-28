Власти Беларуси противостоят санкциям межведомственной группой

Белорусские власти для борьбы с санкциями и минимизации их последствий создали межведомственную рабочую группу, сообщил сегодня вице-премьер РБ Юрий Назаров на заседании обеих палат парламента.

"Для противодействия санкционным мерам и минимизации их последствий в правительстве создана межведомственная рабочая группа из представителей 17 министерств и ведомств, включая администрацию президента, госсекретариат Совета безопасности, КГК, КГБ и Национальный банк. На сегодня межведомственной рабочей группой выработан целый ряд антисанкционных мер", - заявил Назаров, которого цитирует БелТА.

По его словам, принятые незамедлительные точечные меры в промышленном, нефтехимическом, транспортном и банковском секторах позволили несмотря на санкции увеличить экспорт продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с прошлым годом почти на $250 млн, нефтехимии - на $700 млн, по азотным и калийным удобрениям - на $100 млн.

Следует отметить, что рост экспорта объясняется низкой базой прошлого года из-за коронавируса и отсутствия поставок нефти в первом квартале 20 года. Кроме того, рост экспорта в денежном выражении продукции нефтехимии и удобрений также обусловлен резким ростом мировых цен на эту продукцию в текущем году.

В общем эти причины и объясняют рост промпроизводства в текущем году, который по оценкам властей к концу года замедлится с нынешних 7,9% (за 9 месяцев) до 5,3%.

«В текущем году промышленный комплекс Беларуси демонстрирует устойчивую динамику развития и остается основным драйвером роста экономики. По итогам 9 месяцев прирост производства составил почти 8% к соответствующему уровню прошлого года. Достигнутый уровень является максимальным за последнее десятилетие», - сказал Назаров.