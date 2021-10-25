Рогозин хочет отправлять российских космонавтов на кораблях SpaceX

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что корабли Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX наработали достаточный опыт, чтобы российские космонавты могли летать на них в рамках перекрестных полетов.

"С нашей точки зрения, SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей", - заявил Рогозин журналистам на 72-м Международном астронавтическом конгрессе, передает ТАСС.

По словам главы Роскосмоса, во вторник может быть затронута тема перекрестных полетов на переговорах с NASA.

"Думаю, завтра, когда будем встречаться с моей американской коллегой из NASA, обсудим этот вопрос, однозначно, и будем обсуждать предметно космонавтов, которые полетят на Crew Dragon, и готовы обсуждать американских астронавтов, которые полетят на "Союзе".