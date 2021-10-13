Предприятия Беларуси получили право отстранять работников за призыв к забастовке

Руководители предприятий Беларуси независимо от формы собственности получили право незамедлительного отстранения работника от работы за призывы к забастовке или стачке.

«Предоставить руководителям организаций право», - говорится в декрете №5 от 15 декабря 2014 года с поправками декрета №6 от 12 декабря 2021 года, - «незамедлительно отстранять работника от работы при выявлении допущенных им нарушений производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекших или способных повлечь причинение организации ущерба, до устранения нарушений, а также в случае, если работник призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин».

Кроме того, руководству предприятий предоставлено право досрочного расторжения трудового контракта за «нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных».

Как сообщалось, декретом №6 право требовать характеристику с предыдущего места работы при приеме работника на работу превратилось в обязанность для государственных предприятий и предприятий с долей государства более 50%.

«11. Наниматели вправе при приеме на работу работника запрашивать характеристику с предыдущих мест его работы, которая выдается в течение семи (ранее 5 дней – ред.) календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

При приеме на работу работника в государственные органы, иные государственные организации, а также организации, более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) которых находится в государственной собственности (далее – государственная организация), наниматели обязаны, если иное не установлено законодательными актами, запрашивать:

характеристику с предыдущего места его работы;

характеристику из государственной организации, являвшейся местом его работы в течение предшествующих пяти лет. В случае, если таким местом работы являлось несколько государственных организаций, характеристика запрашивается по последнему из них;

сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности. Такие сведения предоставляются бесплатно», - гласит пункт 11 подкорректированного декрета №5 от 2014 года.

За предоставление ложной характеристики в отношении руководителей вводится в том числе и уголовная ответственность.

«Нарушение предусмотренного настоящим Декретом порядка приема на работу, назначения на должность, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

Виновные деяния должностных лиц, указанные в части первой настоящего пункта, повлекшие причинение ущерба государственной собственности либо существенного вреда государственным или общественным интересам, при наличии оснований влекут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь», - говорится в пункте 12 декрета №5.