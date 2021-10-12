Последнее обновление: 12.10.2021 18:28

В Беларуси ужесточаются правила игры на рынке деревообработки

В Беларуси приняты дополнительные меры, направленные на исключение бесконтрольного вывоза древесины с низкой степенью переработки, следует из декрета №5 от 12 октября 2021 года.

«Документ также направлен на создание равных условий для всех участников рынка пилопродукции и формирование справедливых рыночных цен. Им корректируется Декрет от 6 мая 2012 года № 7 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности", - также сказано в комментарии.

Документом также отменяется норма об освобождении субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах.

Декрет вступает в силу через 6 месяцев после официального опубликования.

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