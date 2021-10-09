Sony и TSMC планируют построить новый завод по производству полупроводников

Японская корпорация Sony и тайваньская TSMC намерены построить в Японии новый завод по производству полупроводников на фоне глобального дефицита этой продукции.

Об этом сообщила в субботу газета Nikkei, передает УНН.

Общий объем инвестиций в проект составит около 800 млрд иен (7 млрд долларов). Около половины этой суммы намерено предоставить правительство Японии. На предприятии планируется производить полупроводники для смартфонов, микросхемы для автомобилей и тому подобное.

Завод планируется построить в юго-западной префектуре Кумамото, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Ведущий японский производитель автозапчастей Denso также намерен принять участие в проекте за счет установки на предприятии своего оборудования. Denso является одним из главных поставщиков автогиганта Toyota Motor.

В конце сентября южнокорейская корпорация Samsung Electronics объявила, что собирается построить за 17 млрд долларов завод по производству полупроводников в штате Техас.