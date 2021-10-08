Китай и США обсудили отмену таможенных пошлин и санкций

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай вопрос отмены таможенных пошлин и санкций.

Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая, передает ТАСС.

«Китайская сторона вела переговоры об отмене повышенных таможенных пошлин и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении модели экономического развития и производственной политики КНР», - передает телеканал.

Как сообщается, стороны провели прагматичный, откровенный и конструктивный обмен мнениями и обсудили три ключевых аспекта. В частности, признали важность торгово-экономических отношений Китая и США как для двух стран, так и для всего мира, а также подчеркнули необходимость укреплять двусторонние торгово-экономические обмены и сотрудничество. Во-вторых, обменялись мнениями о реализации торговой сделки между КНР и США. В-третьих, выразили ключевые озабоченности и договорились урегулировать разумные опасения друг друга путем переговоров.

В материале также отмечается, что «стороны договорились продолжить взаимодействие на основе равенства и взаимного уважения, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики».

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует «каких-либо незамедлительных действий» для внесения в сделку изменений.