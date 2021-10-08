Власти Беларуси введут НДС на товары с зарубежных интернет-магазинов

Беларусь с 1 июля 2022 года введет НДС по ставке 20% на товары, реализуемые белорусским жителям иностранными интернет-магазинами.

«…предусмотрено введение обязанности по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и иностранными индивидуальными предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, что направлено на выравнивание условий налогообложения НДС товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь», - говорится в комментарии Минфина РБ к поправкам в Налоговый кодекс РБ.

«В настоящее время белорусские магазины уплачивают НДС при реализации товаров, а иностранные продавцы при электронной дистанционной продаже товаров не являются плательщиками НДС», - поясняет Минфин.

«Данная норма вступит в силу с 1 июля 2022 г., что позволит налоговым органам заранее информировать плательщиков о необходимости постановке их на учет в налоговых органах и о порядке исчисления и уплаты НДС в бюджет», - сказано в комментарии.

Выходит, что у такой крупной интернет-площадки как Aliexpress есть примерно 9 месяцев на то, чтобы начать доставку товаров белорусским покупателям с официальных складов в РФ.