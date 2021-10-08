Лукашенко рассказал о долгах Белкоопсоюза

Организации Белкоопсоюза задолжали поставщикам более полумиллиарда рублей, из которых четверть приходится на просроченную задолженность.

Такие данные сегодня озвучил Лукашенко.

"Белкоопсоюз - основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. При этом знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и прочими поставщиками товаров составляет почти полмиллиарда рублей. Из них просроченная - Br109 млн или 24% (четверть)", - сообщил он.

«Просрочка по налогам в бюджет составляет Br3 млн. Просроченная задолженность перед банками при общей сумме долга Br337 млн составляет всего Br2,5 млн (0,7%). Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака? Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит, или пугают, что не дадут. Поэтому вы и гоните всю свою прибыль в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите неслабые проценты. При этом в грош не ставите ни бюджет, хотя во всех странах бюджет и налоги - святое!, ни своих поставщиков, которых к тому же наверняка посадили на невыгодные условия с огромными отсрочками оплаты. Но свои обязательства не выполняете", - утверждает Лукашенко.

"Как результат плачевного состояния финансов - нечем хвалиться в вопросе заработной платы… Долгов по зарплате нет, но это слабое утешение. Средняя за восемь месяцев - Br761, ровно половина от среднереспубликанского уровня. Непонятно, каких работников вы собираетесь привлечь в отрасль за такие доходы", - возмутился пенсионер.