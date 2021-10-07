Экзамены для мигрантов из Таджикистана и Беларуси планируется ввести в 2021 году

Проверку квалификации мигрантов из Таджикистана и Беларуси перед въездом в Россию для работы на стройках планируется ввести до конца 2021 года.

Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на полях Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, передает ТАСС.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСТРОЙ в конце сентября подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны в том числе договорились о проверке квалификации иностранных рабочих кадров в области строительства. Экзамены планируется запустить в ноябре.

"Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем ее результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Таджикистана и Беларуси. Я думаю, что до конца годы мы запустим и там экзамены. С Беларусью уже ведем переговоры, в ближайшее время проведем встречу", - сказал Глушков.

Он уточнил, что 80% строительных мигрантов в России приходится на граждан Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Кроме того, организация квалификационной проверки строителей в будущем будет предложена Киргизии.