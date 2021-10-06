Mazda снова сократит производство в связи с нехваткой полупроводников

Японская автомобилестроительная компания Mazda планирует в этом месяце сократить производство на двух из ее предприятий в Японии, так как она не может обеспечить достаточного объема поставок комплектующих.

Это связано с нарушениями производства полупроводников в условиях коронавирусной пандемии, сообщает NHK.

По словам представителей компании, она остановит работу в ночную смену на двух предприятиях в западной Японии в общей сложности на десять рабочих дней в течение двух недель, начиная с понедельника. Одно из этих предприятий расположено при главном отделении компании в городе Хиросима.

Представители компании сообщают, что они испытывают трудности в обеспечении комплектующих из Малайзии, где ее поставщик сократил производство.

Mazda уже третий раз приостанавливает производство на своих предприятиях в Японии из-за дефицита полупроводников. Она уже прибегала к этой мере в июле и в августе.

Компания прогнозирует, что она произведет на 100 000 автомобилей меньше предполагаемого объема глобального производства за финансовый год, который завершится в марте.