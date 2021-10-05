В Беларуси изменяется ценообразование на лекарства

В Беларуси указом №383 от 5 октября изменяется порядок формирования цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику.

«Для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых в настоящее время не учитывается при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки будут применяться к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Кроме того, для обеспечения единых подходов к ценообразованию негосударственным аптечным сетям по аналогии с государственными предоставлено право суммировать оптовую и торговую надбавки при формировании розничных цен», - также сказано в комментарии.