Лукашенко предложил вернуть в учреждения образования совкую «картошку» в виде яблок

Лукашенко предложил вернуть в учреждения образования популярную в СССР практику использования труда студентов и школьников в период уборки урожая, известную как «картошка».

Поскольку с картошкой в самой картофельной республике бывшего СССР дела обстоят не шатко, не валко, то Лукашенко предложил направить молодежный труд в яблоневые сады.

"У нас школьники уже даже в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше у каждого были подсобные хозяйства, в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту - то, что нужно к столу", - предался воспоминаниям Лукашенко.

«За университетами и школами могли быть закреплены сады с плодовыми культурами. Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно. Элементарно вроде, но не делаем", - поручил он.