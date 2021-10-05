В Чили оппозиция хочет поднять вопрос об импичменте президента из-за «Досье Пандоры»

Группа чилийских оппозиционных депутатов хочет вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента Чили Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры» (Pandora Papers).

Об этом сообщила в понедельник радиостанция «Био-Био», передает ТАСС.

«Речь идет об умышленной халатности, которая является нарушением конституции и законов, и поэтому заслуживает конституционного обвинения», - приводит радиостанция слова депутата от Коммунистической партии Чили Даниэля Нуньеса. В поддержку запуска процесса импичмента также высказались депутаты от ряда других оппозиционных партий.

В соответствии с чилийскими законами вопрос об импичменте сначала обсуждает депутатская комиссия, состоящая из пяти человек. Если она решает дать ход конституционному обвинению, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержат большинство членов нижней палаты, голосование по нему также должно будет пройти в Сенате. Там для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети законодателей, однако у чилийской оппозиции без поддержки членов проправительственного альянса нет такого количества сенаторов.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки из документов «Досье Пандоры». Чилийское СМИ «Сипер», входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике «Доминга» за 152 млн долларов. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной.

Администрация президента в ответ заявила, что обстоятельства продажи рудника «Доминга» были тщательно расследованы прокуратурой и судами, которые не нашли состава преступления и закрыли дело.