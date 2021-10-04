Нацбанк РБ зачем-то вышел на рынок с рублевыми облигациями

Нацбанк Беларуси нарисовался на финансовом рынке с выпуском рублевых облигаций, большую часть которого попытается реализовать на торгах БВФБ.

Судя по сообщению БВФБ, размещение выпуска трехмесячных облигаций с объемом эмиссии 60 млн. рублей состоялось 1 октября 2021 года и в тот же день Нацбанк продал бумаги на сумму 16,09 млн. рублей. Процентная ставка по бумагам составляет 5,0002% годовых, дата погашения – 30 декабря 2021 года. На сайте Нацбанка информация о выпуске отсутствует.

Нацбанк, как правило, использует выпуски облигаций для изъятия с рынка избыточной ликвидности. Однако избытка денег на рынке не наблюдается еще с первой волны пандемии коронавируса.

Более того, сегодня, 4 октября, регулятор анонсировал проведение 6 октября кредитного аукциона, в ходе которого будет продавать деньги нуждающимся в ликвидности банкам.

Вызывает вопрос и процентная ставка по облигациям, которая едва превышает половину действующей в стране ставки рефинансирования 9.25% годовых.

Выпуск рублевых облигаций выглядит так, как будто Нацбанк рыночным методом собирает деньги на нерыночную, но срочную покупку коммерческого банка, загибающегося от введенных Западом и США санкций.