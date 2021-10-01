Венесуэла провела деноминацию и ввела цифровой боливар

Банковская система Венесуэлы работает почти на полную мощность после введения в оборот деноминированной валюты.

Об этом сообщило в пятницу управление по контролю за банковским сектором страны.

«Управление сообщает жителям Венесуэлы, что 96% всех сервисов частных и государственных банков сейчас работают», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В четверг вечером управление проинформировало, что финансовая система страны приостанавливает работу, чтобы «адаптировать свою технологическую платформу для нового денежного выражения».

5 августа Центральный банк Венесуэлы сообщил, что с 1 октября введет в оборот цифровой боливар, курс которого по отношению к ранее используемой валюте составляет 1:1 000 000. Согласно заявлению регулятора, мера направлена на упрощение использования местной валюты. Центробанк также сообщил, что старые банкноты пока будут использоваться наравне с новыми.

Как пишет газета «Насьональ», в первый день в стране циркулировали новые купюры номиналом 5 и 10 боливаров. В течение недели ожидается появление недостающих банкнот - 20 и 50. По данным «Насьональ», неофициальный курс доллара в пятницу превысил 5 боливаров.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. По данным ЦБ Венесуэлы, в 2020 году инфляция в стране составила 2 959,8%.