Сальвадор запускает майнинг биткоинов на геотермальной электростанции

Сальвадор стал первой в мире страной, устанавливающей оборудование для майнинга биткоинов на геотермальной электростанции.

Как сообщает Renewables Now, президент Сальвадора опубликовал видеоролик, где кратко показано, как рабочие доставляют и устанавливают оборудование для майнинга криптовалюты на геотермальной электростанции.

О планах использования геотермальной электростанции для энергоемкого процесса майнинга было объявлено в начале июня. Сообщалось, что государственная компания по геотермальной электроэнергии раскопала скважину, которая будет давать около 95 МВт, получаемых от тепла вулканов.

В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая объявила биткоин законным платежным средством.