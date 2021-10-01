Последнее обновление: 01.10.2021 13:05

Сальвадор запускает майнинг биткоинов на геотермальной электростанции

Сальвадор стал первой в мире страной, устанавливающей оборудование для майнинга биткоинов на геотермальной электростанции.

Как сообщает Renewables Now, президент Сальвадора опубликовал видеоролик, где кратко показано, как рабочие доставляют и устанавливают оборудование для майнинга криптовалюты на геотермальной электростанции.

О планах использования геотермальной электростанции для энергоемкого процесса майнинга было объявлено в начале июня. Сообщалось, что государственная компания по геотермальной электроэнергии раскопала скважину, которая будет давать около 95 МВт, получаемых от тепла вулканов.

В сентябре Сальвадор стал первой страной в мире, которая объявила биткоин законным платежным средством.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование