США и ЕС договорились развивать сотрудничество в обеспечении поставок полупроводников

США и Евросоюз договорились развивать сотрудничество с целью обеспечения бесперебойных поставок полупроводников. Об этом говорится в заявлении двустороннего Совета по торговле и технологиям, первое заседание которого состоялось в среду в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

"США и Евросоюз подтверждают свою приверженность развитию партнерства с целью восстановления баланса в мировой цепочке поставок полупроводников", - указывается в заявлении. Стороны подчеркнули, что ставят целью "обеспечение бесперебойных поставок и развитие производственных мощностей", передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что в первую очередь стороны будут работать над обеспечением поставок полупроводников в краткосрочной перспективе. Вопросы обеспечения поставок в средне- и долгосрочной перспективе будут "обсуждаться на уровне рабочих групп Совета по торговле и технологиям в преддверии его следующего заседания". Ранее отмечалось, что оно пройдет в Европе.

"США и ЕС испытывают схожие трудности в вопросе нехватки полупроводников", - отметила на пресс-конференции по итогам заседания министр торговли США Джина Раймондо. По ее словам, стороны "договорились расширять сотрудничество с целью достижения прозрачности в вопросе поставок", а также координировать действия "в деле увеличения производства" полупроводников. "Это крайне продуктивная сфера для сотрудничества, учитывая наши общие интересы и проблемы", - заключила глава ведомства.

Представители США и ЕС отметили, что спрос на полупроводники резко вырос в условиях пандемии нового коронавируса, поскольку их использование позволило "дистанционно оказывать услуги в сфере здравоохранения, проводить медицинские исследования, наладить учебу и торговлю" в удаленном формате. Ранее представитель администрации США отметил, что обеспечение поставок полупроводников будет одной из ключевых тем на заседании двустороннего совета.