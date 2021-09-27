Белгоспищепром пытается опровергать сообщения о дефиците сахара в регионах

На фоне сообщений о дефиците сахара в регионах страны концерн Белгоспищепром показательно невозмутимо утверждает, что сахара в стране достаточно и потому он, концерн, не намерен повышать отпускную цену.

"Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 21,1 тыс. т. Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке", - заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, которого цитирует БелТА.

По его словам, все 4 сахарных завода приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2021 года и планируют произвести порядка 580 тыс. т сахара при потребности внутреннего рынка около 360 тыс. т в год.

Сегодня в сети появились сообщения о дефиците сахара в ряде регионов страны: в частности сообщалось о дефиците сахара в Бешенковичском, Шаркощинском и Глубокском районах. Автолавки в Чашникском районе ввели ограничение в 2 пачки на отпуск сахара в одни руки.

Анатолий Бубен говорит, что суточное производство сахара составляет около 4,8 тыс. т., а за выходные сахарные комбинаты реализовали организациям торговли 1,8 тыс. т сахара.