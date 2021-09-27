В Беларуси задержан совладелец центров «Титан» и «Тивали»- СМИ

В Беларуси задержан бизнесмен Виталий Синицкий, совладелец холдинга «Сигмаполюс», которому принадлежат бизнес-центры «Титан», «Тивали», «Орлан», «Волна», «Анкор» и другие.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Наша Нива.

По данным издания, Синицкий сам написал заявление, где просил налоговую проверить его деятельность, чтобы привести ее «в соответствие с законом» и устранить недочеты, если они есть.

Проверка проводилась на прошлой на прошлой неделе, с 22 сентября Синицкий не выходит на связь. Супруга бизнесмена отказалась комментировать данную информацию.