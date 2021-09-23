Россельхознадзор вскрыл схему незаконных поставок рыбы из Беларуси

Россельхознадзор вскрыл схему ложного транзита при поставках рыбной продукции одного из предприятий Беларуси, запретив с 23 сентября ее ввоз.

Речь идет об отправке продукции ООО "ГБММК" из Беларуси в Кыргызстан.

"Установлено, что белорусская компания-посредник осуществляет незаконные поставки рыбной продукции на российский рынок, используя схему ложного транзита в Кыргызстан", - говорится в сообщении ведомства.

Целью недобросовестных компаний является поставка запрещенной к ввозу в Россию подконтрольной продукции. Речь идет об отгрузке с неаттестованных белорусских предприятий или об отгрузке продукции, не прошедшей сертификацию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

"Компании-посредники оформляют документы на перемещение по РФ этих товаров из Беларуси в адрес получателей в странах ЕАЭС, туда, где ввоз такой продукции не запрещен. В пунктах предварительных уведомлений на российско-белорусском участке государственной границы РФ предъявляются документы на транзит, а по факту продукция выгружается на территории России", - пояснили в пресс-службе.

Для выявления и предотвращения ложного транзита Россельхознадзор ввел механизм учета перемещения подконтрольной продукции по территории РФ с предприятий-отправителей стран ЕАЭС в адрес предприятий-получателей стран Союза с использованием информационных систем.

"Система электронных уведомлений предполагает гашение документов после прибытия груза в конечную точку следования в странах ЕАЭС. Россельхознадзор на регулярной основе проводит анализ непогашенных уведомлений и в оперативном порядке информирует об этом компетентные органы стран-участниц ЕАЭС", - сообщили в Россельхознадзоре, подчеркнув, что эта система призвана обеспечить прослеживаемость транзитной продукции и лишить недобросовестные компании возможности ложного транзита.