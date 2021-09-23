Минсельхозпрод уверяет, что беларусы без бульбы не останутся, но подтверждает импорт

Минсельхоз Беларуси отреагировал на сообщения о том, что страна начала импорт картофеля еще во время уборки урожая, заверением в том, что картошки выросло достаточное количество, а импорт обусловлен желанием заработать.

«Ежегодные объемы производства картофеля позволяют в полном объеме обеспечить потребности республики. Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х стабилизировано в пределах 1 млн. тонн. Так, в 2018 году произведено 975 тыс. тонн клубней, 2019 г. – 1,1 млн. тонн, 2020 г. – 914 тыс. тонн, в 2021 г. урожай картофеля ожидается на уровне 2020 года», - говорится в сообщении Минсельхозпрода.

Урожай 21 года, по данным ведомства, будет распределен следующим образом: семена – 185 тыс. тонн, промышленная переработка – 200 тыс. тонн, торговля, общепит (включая стабилизационные фонды) – 100 тыс. тонн, прочая реализация, включая экспорт – более 400 тыс. тонн.

При этом ведомство признает, что с августа осуществляет массовый импорт картофеля в страну.

«С начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь ввезено 568 тонн клубней, основное направление использования – промышленная переработка», - утверждает Минсельхозпрод, но не объясняет, почему в предыдущие годы не осуществлялся импорт для промышленной переработки.

В сообщении также приводится статистика по импорту-экспорта картофеля за 7 месяцев 2021 года, то есть до начала массового импорта.

«По данным Белстата за январь-июль 2021 года ввезено в Республику Беларусь картофеля 17,5 тыс. тонн (0,3 % от всего производства картофеля в республике)… Доля Украины в общем объеме составляет 30 % (5,3 тыс. тонн). За январь-июль 2021 года в Украину экспортировано из Беларуси 6,8 тыс. тонн картофеля», - указывает ведомство.

«На экспорт в январе-июле поставлено картофеля в объеме 99,3 тыс. тонн на 25,8 млн.долл. США (темп роста к январю-июлю 2020 г. – 115,2 %), что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта», - подчеркивается в сообщении.

Иными словами, Минсельхозпрод пытается намекнуть, что заработал деньги на массовый импорт, который можно было бы объяснить желанием заработать, распродав этот запас будущей весной по взлетевшим сезонным ценам. Но ведь ведомство четко указало, что импорт осуществляется в целях промышленной переработки, а не закладки.