Правительство США впервые ввело санкции против биржи криптовалют

Администрация Джо Байдена во вторник объявила о введении санкций в отношении криптовалютной биржи, которая, по мнению следствия, участвовала в транзакции денег, переведенных хакерам крупными компаниями, ставшими жертвами атак, совершенных с помощью программ-вымогателей.

Министерство финансов США обвинило криптовалютную биржу Suex OTC, S.R.O в проведении транзакций для авторов по крайней мере восьми программ-вымогателей, передает Голос Америки.

«Такие биржи, как Suex, играют огромную роль в пособничестве преступникам извлекать прибыль с помощью программ-вымогателей», - сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в ходе телефонной пресс-конференции, состоявшейся в понедельник вечером. Администрация, по словам Адейемо, «намерена выявить и уничтожить незаконную инфраструктуру, используемую для этих атак».

Хакеры используют программы-вымогатели для получения контроля над внутренними компьютерными сетями компаний, занятых в различных секторах экономики. Преступники снимают блокировку только после получения крупного платежа, который обычно переводится жертвами на криптовалютный кошелек хакеров.

В этом году таким атакам подверглись крупные американские компании. Кибератака против трубопровода Colonial привела к временной нехватке топлива на восточном побережье США. Хакеры также атаковали сельскохозяйственную фирму из Айовы, что вызвало опасения в возможности нарушения процессов, связанных с уборкой урожая зерновых на Среднем Западе.

В 2020 году вымогателям в общей сложности заплатили 400 миллионов долларов, что более чем в четыре раза превышает уровень платежей, проведенных за 2019 год, сообщила журналистам заместитель советника Белого дома по национальной безопасности и вопросам кибербезопасности Энн Нойбергер.

В Минфине заявили, что свыше 40% транзакций, проведенных через Suex, связаны с незаконными действиями. Такие биржи, как Suex, не только используются злоумышленниками, но еще и сами «способствуют незаконной деятельности для получения собственной незаконной выгоды», - говорится в пресс-релизе Министерства финансов.

Санкции предусматривают заморозку всех активов Suex, находящихся в американской юрисдикции, а также запрещают гражданам США каким-либо образом работать с биржей. По данным экспертов, криптовалютная биржа Suex OTC базируется в Чешской Республике.