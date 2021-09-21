Немецкие экологи подали иски против BMW и Mercedes-Benz

Немецкие экологи намерены судебным путем побудить автомобилестроителей BMW и Mercedes-Benz в ближайшие годы отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

В понедельник, 20 сентября, были поданы соответствующие иски в земельные суды в Мюнхене и Штутгарте, сообщила 21 сентября природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Активисты призвали автомобилестроительные компании провести преобразования с учетом защиты климата, в особенности радикально сократить выбросы CO₂ автомобилями в соответствии с нормами Парижского климатического соглашения и закона о защите климата в Германии. Кроме того, к 2030 году компании должны отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, считает DUH, передает DW.

Ранее экологи потребовали от обеих компаний до 20 сентября представить заявления о прекращении противоправных действий. Концерн BMW сообщил агентству dpa, что в ответ на запрос экологической организации уже отверг требования DUH. Решения о том, как достичь целей по защите климата, принимают парламенты, указал он далее.

Представитель Mercedes-Benz, дочерней компании концерна Daimler, тоже сообщил об ответе на запрос экологов. В нем говорится, что Mercedes-Benz "уже давно четко заявил о преобразованиях с целью исключить негативное воздействие на климат". В свою очередь адвокат DUH Ремо Клингер (Remo Klinger) отметил, что экологи ожидали подобных ответов и теперь уверены, что в следующем году начнутся судебные процессы. Кроме того он сообщил о скорой подаче аналогичного иска против энергетического концерна Wintershall.

Некоторые немецкие автомобилестроители, в том числе Volkswagen и Audi, уже объявили о намерении отказаться в перспективе от двигателей внутреннего сгорания и выпускать только электроавтомобили.