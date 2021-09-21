Последнее обновление: 21.09.2021 11:56

Власти Беларуси расширят господдержку многодетным семьям

Белорусские власти расширят поддержку многодетным семьям, которую Лукашенко сегодня назвал «социальным брендом нашего государства, его визитной карточке" на фоне нарастающего оттока населения, покидающего страну после президентских выборов 2020 года.

В частности, будет расширена господдержка гражданам при строительстве и приобретении жилых помещений.

"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет)", - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек, передает БелТА.

Также Лукашенко потребовал развивать запущенную с 2015 года программу семейного капитала, которой воспользовались уже более 100 тыс. многодетных семей.

«Механизм программы работает, и работает эффективно. А значит, надо развивать его дальше", - сказал пенсионер.

Вместе с тем, он потребовал урезать возможности досрочного использования семейного капитала: "Размывать эти деньги не нужно. А для других целей должны быть другие источники. Нельзя разменивать долговременную поддержку на сиюминутные потребности. И здесь я хотел бы услышать дополнительные аргументы разработчиков по этому вопросу".

Лукашенко также сказал, что ждет от правительства доклада о будущей системе добровольного пенсионного страхования.



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