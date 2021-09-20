Последнее обновление: 20.09.2021 16:56

В Германии рекордно выросли цены на газ для бытовых потребителей

По данным немецких онлайн-порталов сравнения цен, стоимость газа для бытовых потребителей в Германии выросла до рекордных показателей. Об этом 20 сентября сообщил радиовещатель Deutschlandfunk.

Типичное домохозяйство с потреблением в 20 000 киловатт-часов должно будет платить за газ в среднем 1516 евро, свидетельствуют данные портала Check24. Сервис сравнения цен Verivox приводит цифру в 1299 евро. Столь высокими цены не были с июля 2015 года, пишет Deutsche Welle.

Причиной такого скачка называют стремительный рост закупочных цен. Среди причин - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы из-за ограниченного поступления газа по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть больше месяца, а уровень запаса составляет не более 70%.

Ожидается, что цены на отопление газом и в дальнейшем будут расти, в том числе из-за планов повышать налог на выбросы CO2, выделяемого при сжигании ископаемых источников энергии.

Напомним, группа евродепутатов от различных политических групп Европарламента призвала Еврокомиссию расследовать роль Газпрома в скачке цен на природный газ, заявив, что они подозревают манипулирование рынком.

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