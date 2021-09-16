Беларусь вводит лицензирование экспорта труб в страны ЕС

Белорусские власти вводят временное лицензирование экспорта трубной продукции в страны Европейского союза, следует из постановления Совмина №256 от 13 сентября 2021 года.

«Установить, что помещение под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь трубной продукции (код 7306 61) при ее вывозе в страны согласно приложению осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли в порядке», - говорится в документе.

В прилагаемый перечень включены 27 стран Европейского союза.

Лицензирование вводится с 1 октября 2021 года и действует в течение шести месяцев. В документе не указывается причина введения лицензирования, что можно расценивать как ответный ход на санкции ЕС.