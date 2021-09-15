Глобальный долг вырос до рекордных $300 триллионов

Показатель глобального долга во втором квартале 2021 года вырос до нового рекордно высокого уровня в $296 триллионов.

В то же время соотношение долга к ВВП впервые с начала пандемии сократилось, сообщает Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IFF).

«Если займы будут продолжаться и дальше такими темпами, мы ожидаем, что глобальный долг превысит $300 триллионов», — отметил директор по устойчивому развитию IIF Эмре Тифтик.

При этом отмечается, что увеличение уровня долга было самым высоким среди стран с развивающимися рынками.