Польша с 2022 года повышает минималку до 664,5 евро

Правительство Польши приняло решение о повышении с 2022 года минимальной заработной платы до 3010 злотых или около 664,5 евро.

Как сообщил министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, что это на 210 злотых (более 46 евро) больше, чем в этом году.

Минимальная почасовая ставка, которая в следующем году составит 19 злотых и 70 злотых (более 4 евро), также увеличится на 7,5 процента.

В 2015 году, когда в Польше начала править правая партия «Право и справедливость», минимальная заработная плата составляла 1750 злотых (более 387 евро). Сегодня это 2800 злотых (более 618), а с 1 января 2022 года - упомянутые 3010 злотых (почти 664,5 евро). Таким образом, с 2015 года зарплаты увеличатся на 72 процента, сообщает Польское радио.

По данным Минфина, минимальную заработную плату в Польше сейчас получают около 2 миллионов 400 тысяч человек.