Россия согласилась снять ограничения на авиасообщение с Беларусью

Власти России согласились снять ковидные ограничения и восстановить в полноформатном режиме авиасообщение с Беларусью.

Об этом в минувший четверг сообщил Владимир Путин со ссылкой решение правительственной комиссии.

«Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», - сообщил Путин.

«До того, как эти так называемые ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов – 201 рейс был в неделю, а сейчас 36», - уточнил он значимость этого решения.

«Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень – до 200 с лишним полетов, – это зависит все от рынка, от перевозок. Но полагаю, что восстановление пойдет быстро», - добавил Путин.