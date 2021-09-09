Последнее обновление: 09.09.2021 11:02

В Дании мигрантов обяжут работать ради получения госпомощи

Некоторым мигрантам в Дании теперь придется отрабатывать 37 часов в неделю, чтобы получать государственную помощь. Соответствующее заявление сделала глава правительства страны Метте Фредериксен, сообщает BBC.

"Мы хотим ввести новую трудовую логику, согласно которой люди обязаны вносить свой вклад и приносить пользу. Если мигранты и беженцы не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения помощи", - заявила глава правительства Дании.

На начальном этапе нововведения будут касаться тех мигрантов, кто в течение трех-четырех лет получал государственную помощь, однако до сих пор не имеет определенного уровня знаний датского языка.

Премьер-министр подчеркнула, что правила направлены прежде всего на женщин-мигранток. Правительство заявило, что шесть из десяти женщин из Ближнего Востока, Северной Африки и Турции не работают, находясь в Дании.

В датском правительстве считают, что эта инициатива поможет мигрантам в интеграции в общество. "Слишком долго мы многим оказывали медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен.

Как отметил датский министр занятости Петер Хуммельгор, здесь может идти речь о "сборе окурков или пластика" на пляже или помощь в решении различных задач для определенной компании.

Ранее правительство Дании поставило цель сократить число просителей убежища до нуля. В последние годы Дания не один раз усиливала иммиграционную политику. Сейчас эта страна имеет одни из самых жестких требований в отношении мигрантов во всей Европе.



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